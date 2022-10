Début 2023, Amazon envisage de lancer deux prototypes de satellite. Avec Project Kuiper, l'entreprise souhaite proposer l'internet à haut débit par le biais de satellites.

Avec ce qu'elle appelle Project Kuiper, Amazon veut mettre en tout 3.236 satellites en orbite autour de la Terre. L'entreprise souhaite ainsi proposer l'internet à haut débit et ainsi concurrencer Starlink de SpaceX (Elon Musk) et l'opérateur de satellites OneWeb établi à Londres. La plupart des lancements seront effectués par United Launch Alliance (ULA), une co-entreprise des firmes américaines Boeing et Lockheed Martin. Elle utilisera dans ce but sa nouvelle fusée Vulcan Centaur. Le premier vol était initialement prévu cette année, mais a été postposé à l'an prochain.

A présent, Amazon annonce que les deux premiers satellites (Kuipersat-1 et Kuipersat-2) seront terminés cette année encore et qu'avec la fusée Vulcan Centaur d'ULA, ils seront lancés dans l'espace 'début 2023' au départ de Cap Canaveral en Floride. ULA effectuera 47 lancements en tout pour la constellation d'Amazon, dont à coup sûr 38 avec la fusée Vulcan Centaur. En plus des deux satellites d'Amazon, la fusée Vulcan Centaur embarquera aussi le module lunaire Peregrine. Ce module d'Astrobotic est financé par la NASA.

Le lancement de prototypes devrait aider Amazon à tester la façon dont les différents composants du réseau de satellites collaborent. Les données en provenance de l'espace seront ajoutées aux résultats des tests en laboratoire, aux études sur le terrain et aux simulations. Les premiers satellites réellement 'produits' et capables de proposer l'internet à haut débit à partir de l'espace, seront mis en orbite autour de la Terre par la fusée Atlas V d'ULA. En plus des lancements effectués avec la fusée Vulcan, il y en aura d'autres encore avec des fusées d'Arianespace et de Blue Origin, la firme aéronautique du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos.

Selon Amazon, plus de 1.000 personnes travaillent sur Project Kuiper. L'objectif est finalement de fournir à 'des dizaines de millions de clients à travers le monde' l'internet à haut débit par satellites. Amazon envisage d'investir dix milliards de dollars dans Project Kuiper, afin de résorber son retard sur Starlink de SpaceX. Cette firme aéronautique a entre-temps déjà lancé des services internet commerciaux.

