La firme technologique Amazon est autorisée à explorer les habitudes de sommeil des consommateurs au moyen d'un nouveau gadget. Elle a en effet reçu l'autorisation du contrôleur américain de détecter les mouvements avec un radar-capteur et de suivre ainsi très précisément l'état de sommeil.

Le gadget en question serait à même d'identifier les problèmes de sommeil potentiels. Il reproduit les mouvements en trois dimensions. L'utilisateur peut le commander par des gestes simples. Selon Amazon, cela pourrait venir en aide aux personnes aux prises avec des handicaps de mobilité et de parole, peut-on lire dans le document remis au contrôleur télécoms et médias américain FCC.

Tout comme le Nest Hub

L'appareil n'est du reste pas le seul dans son genre. Précédemment déjà en effet, Google avait sorti sur le marché une version rénovée de son Nest Hub embarquant une technologie comparable appelée Sleep Sensing. Ici aussi, c'est un 'radar' qui enregistre quand l'utilisateur se couche, se réveille et la durée du sommeil efficient. Il est du reste possible à tout moment de désactiver cette fonction, et Google insiste sur le fait que l'appareil n'est pas équipé d'une caméra classique qui pourrait s'avérer indiscrète.

On ignore encore quand la variante d'Amazon sortira.

