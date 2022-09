Amazon acquiert l'entreprise belge d'ingénierie Cloostermans, annoncent les deux entreprises vendredi dans un communiqué.

L'expertise en mécatronique de la société basée à Hamme sera mise à profit pour rendre les activités d'Amazon "plus sûres, simples et productives". Toutes deux collaborent déjà depuis 2019.

La technologie de Cloostermans est notamment utilisée chez Amazon pour déplacer et empiler de lourdes palettes et les sacs ou lots de produits conditionnés à livrer aux clients.

Les quelque 200 employés de Cloostermans rejoindront ceux d'Amazon Global Robotics.

