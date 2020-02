Alphabet, la société-mère de Google, ressent la pression concurrentielle

Le groupe technologique américain Alphabet, société-mère du moteur de recherche internet Google, semble éprouver des difficultés à maintenir son rythme de croissance en raison de la pression de la concurrence. Il a certes enregistré au cours du dernier trimestre de l'année de meilleurs chiffre d'affaires et bénéfice qu'à pareille époque en 2018, mais sur les marchés financiers, on en attendait encore plus.