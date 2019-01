Data Artisans fournit des systèmes distribués et des services de diffusion de données pour les grandes firmes. La petite entreprise a été fondée en 2014 et collabore depuis 2016 avec Alibaba, notamment en lui fournissant un support et en travaillant sur l'architecture logicielle du géant de l'e-commerce.

L'objectif n'est pas d'intégrer complètement Data Artisans dans Alibaba, mais plutôt que les deux entreprises collaborent ensemble à de nouveaux produits, surtout dans le secteur open source.