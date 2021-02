Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a vu son bénéfice net bondir sur les trois derniers mois de 2020, porté par la reprise de l'activité en Chine et l'explosion des dépenses sur internet.

Sur le troisième trimestre de son exercice décalé, le groupe fondé par l'emblématique Jack Ma - et coté à Wall Street - a fait état mardi d'un bénéfice de 12,2 milliards de dollars (10,1 milliards d'euros), en hausse de 52% sur un an.

Il s'agit d'une forte accélération après une chute de 60% au trimestre précédent. Quant à son chiffre d'affaires sur la période octobre-décembre, il a bondi de 37% sur un an à 33,9 milliards de dollars (28,1 milliards d'euros). Les analystes sondés par l'agence financière Bloomberg tablaient sur une hausse de 33% des recettes.

583.000 transactions par seconde

La Chine a été l'an dernier l'une des rares économies du monde à dégager une croissance positive malgré la pandémie (+2,3%), mais il s'agit de son rythme le plus faible depuis 44 ans.

La vente en ligne, activité phare d'Alibaba, a été portée par sa "Fête des célibataires" du 11 novembre, considérée comme le plus gros événement mondial de commerce en ligne. Durant cette foire commerciale en ligne, Alibaba a enregistré un volume de 583.000 transactions par seconde sur ses plateformes, selon le groupe.

