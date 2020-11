L'ex-directeur de Sage Belux s'en va chez Isabel Group, où il sera responsable du marketing et de la vente des produits professionnels de l'acteur 'fintech'.

Dossche devient vicepresident sales & marketing B2B et se chargera de la vente et de la commercialisation de Trulius, Ponto, SignHere et Isabel 6 notamment. Il siègera aussi au sein du comité de direction de l'entreprise dirigée par le CEO Jean de Crane.

Jusqu'à l'automne, Dossche travailla huit années durant pour le spécialiste comptable et ERP Sage Belux, où il était managing director depuis 2016. En rejoignant Isabel, il reste donc dans le même secteur. Chez Sage, il a été remplacé par Guillaume Hoffmann. Avant de travailler pour Sage, Dossche fut managing partner chez DBFACT, qui fut ensuite rachetée par Sage.

Isabel Group existe depuis 25 ans et fut à l'époque créée par quatre grandes banques belges. L'entreprise dessert aujourd'hui 65.000 clients en matière d'automatisation de transactions et de simplification de l'administration des processus financiers. Elle occupe quelque trois cent personnes.

Dossche devient vicepresident sales & marketing B2B et se chargera de la vente et de la commercialisation de Trulius, Ponto, SignHere et Isabel 6 notamment. Il siègera aussi au sein du comité de direction de l'entreprise dirigée par le CEO Jean de Crane.Jusqu'à l'automne, Dossche travailla huit années durant pour le spécialiste comptable et ERP Sage Belux, où il était managing director depuis 2016. En rejoignant Isabel, il reste donc dans le même secteur. Chez Sage, il a été remplacé par Guillaume Hoffmann. Avant de travailler pour Sage, Dossche fut managing partner chez DBFACT, qui fut ensuite rachetée par Sage.Isabel Group existe depuis 25 ans et fut à l'époque créée par quatre grandes banques belges. L'entreprise dessert aujourd'hui 65.000 clients en matière d'automatisation de transactions et de simplification de l'administration des processus financiers. Elle occupe quelque trois cent personnes.