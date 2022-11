La chaîne de supermarchés Albert Heijn (AH) a entamé dans la ville néerlandaise de Barendrecht la construction de son premier Home Shop Center automatisé. Dans ce dernier, les collaborateurs ne devront plus retirer des rayons quasiment l'ensemble des produits non périssables, parce que cela se fera de manière entièrement automatisée.

Pour construire ce nouvel Home Shop Center (HSC), AH s'est associé à Swisslog, spécialisée dans l'automatisation et les logiciels d'entrepôt. La solution intégrée de cette entreprise génère ce qu'on appelle un AutoStore: un système utilisant des robots et des bacs pour collecter rapidement les produits individuels tels un pot de confiture ou un tube de dentifrice.

Quasiment trois cents robots

Bientôt, ce seront quasiment trois cents robots qui circuleront dans le nouvel HSC pour collecter les emplettes commandées et faciliter ainsi le travail du personnel. 'Nous avons créé une solution exploitant diverses technologies en vue de remplir, transporter et trier les cageots de commissions', déclare Dirk-Jan de Vos, Head of Sales chez Swisslog Benelux. 'Ces technologies ont été sélectionnées sur base de la structure des produits et des commandes d'Albert Heijn et sont pilotées par notre logiciel intelligent SynQ.'

Le nouveau bâtiment de plus de 25.000 mètres carrés sera non seulement innovant, mais aussi durable, selon AH. L'édifice, totalement non-dépendant du gaz, disposera du certificat BREEAM en raison de ses différentes solutions énergétiques durables, telles des panneaux solaires, une chambre froide économe en énergie, un éclairage LED et une pompe à chaleur pour le système de climatisation des bureaux.

L'ouverture du HSC est prévue en automne 2023. Le Home Shop Center de Barendrecht livrera chaque semaine quelque 45.000 commandes au domicile des clients.

