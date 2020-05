Le fournisseur VoIP français Aircall recueille 65 millions de dollars dans le cadre d'une phase de capitalisation de série C. L'entreprise en arrive ainsi à un total de cent millions de dollars d'investissement.

Aircall est une firme française qui propose une plate-forme vocale basée sur le nuage, qui s'intègre uniquement aux outils d'assistance et de productivité. L'entreprise existe depuis 2015 et compte actuellement plus de deux cents collaborateurs à Paris et New York. Elle est dirigée par son cofondateur Oliver Paihès.

L'investissement actuel émane principalement de DTCP. Les autres nouveaux investisseurs ont pour nom Swisscom Ventures et Adams Street. Quant aux investisseurs existants eFounders, Draper Esprit, Balderton Capital et NextWorld, ils poursuivent eux aussi.

