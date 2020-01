Le groupe d'imagerie Agfa-Gevaert de Mortsel revend une partie de ses activités IT HealthCare au groupe italien Dedalus.

Depuis début décembre de l'année dernière déjà, Agfa menait des négociations exclusives avec le groupe italien, qui reprend à présent définitivement les activités en question pour un montant de 975 millions d'euros. Dedalus est surtout actif dans les logiciels pour les soins de santé.Les activités d'Agfa qui sont revendues, sont les services logiciels fournis aux cliniques et aux complexes hospitaliers. Les principaux clients de ces services se trouvent dans la partie germanophone de l'Europe, en France et au Brésil. Une petite partie des activités IT d'imagerie sera aussi revendue. Il est ici surtout question de logiciels pour le transfert d'images médicales.La transaction est soumise à l'habituelle concertation avec le personnel, aux approbations réglementaires et aux conditions suspensives. Les deux parties espèrent entériner l'opération dans le cours du deuxième trimestre de 2020.