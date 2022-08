La rentabilité d'Agfa-Gevaert au deuxième trimestre a souffert de la hausse des coûts et de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, a annoncé mercredi le groupe basé à Mortsel (province d'Anvers) et spécialisé dans les systèmes d'imagerie.

Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 6,4%, à 469 millions d'euros, le groupe a vu ses marges fondre et son résultat avant intérêts et taxes (ebit) ajusté reculer de 34% par rapport au deuxième trimestre 2021, à 16 millions d'euros.

Agfa-Gevaert affiche des dépenses de restructuration et non-récurrentes à hauteur de 14 millions d'euros et essuie une perte nette de 13 millions d'euros au deuxième trimestre alors qu'il était dans le vert à hauteur de 15 millions d'euros un an plus tôt. Sur l'ensemble du premier semestre, la perte du groupe se monte à 20 millions d'euros, contre un bénéfice de 9 millions d'euros au premier semestre 2021.

Le groupe s'attend à ce que la hausse des coûts et les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement perdurent au cours des prochains trimestres. Agfa-Gevaert applique également des hausses de prix et table, si la situation ne se détériore pas sur la plupart de ses marchés, sur une meilleure seconde partie d'année, grâce aux mesures additionnelles prises en matière de prix. Le groupe devrait également profiter d'une moindre base de coûts à partir de 2023.

Vers 10h15, l'action Agfa-Gevaert cédait plus de 6,5% à la Bourse de Bruxelles, à 3,29 euros.

