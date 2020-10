L'assureur belge AG Insurance a signé un 'managed IT services contract' avec Tata Consultancy Services (TCS). Voilà qui devrait garantir une modernisation accélérée des systèmes IT chez AG.

TCS devient un partenaire stratégique d'AG au niveau des services IT gérés, destinés à améliorer les canaux numériques de l'assureur et à moderniser les systèmes IT sous-jacents. C'est l'ensemble de la structure technologique qui est concernée et qui sera adaptée aux attentes changeantes des plus de 2,7 millions de clients d'AG. AG fournit quasiment toute la gamme des assurances: de l'assurance vie à l'assurance auto, incendie et familiale. Elle propose également des assurances complémentaires pour les travailleurs.

Dans un communiqué de presse, AG et TCS indiquent que l'objectif est de mettre en oeuvre un trajet 'co-innovant' débouchant sur de nouveaux produits, processus et services. Cela devrait au final profiter surtout aux clients. "Chez AG, nous recherchions un partenaire IT ayant une bonne connaissance du secteur des assurances et faisant preuve d'une flexibilité suffisante pour s'adapter à nos besoins spécifiques", déclare Philippe Van Belle, Business Operating Officer d'AG Insurance. Le choix de TCS a aussi été déterminé par de précédents projets qui avaient été couronnés de succès, tels www.yongo.be.

