Extreme Networks rachète Aerohive Networks, une entreprise spécialisée en 'cloud-managed networking', pour quelque 272 millions de dollars.

Grâce à ce rachat, Extreme Networks étoffe sa gamme avec les solutions edge et de gestion en nuage d'Aerohive Networks. Aerohive Networks est un fournisseur de solutions dans les domaines de la gestion en nuage, de l'intelligence artificielle (AI) et de l'apprentissage machine. Selon les chiffres d'IHS Markit, Aerohive est le deuxième plus important fournisseur de 'cloud managed wireless LAN services'. L'entreprise a récemment encore introduit notamment trois points à 6 accès wifi. Quelque 30.000 clients de par le monde utilisent les produits d'Aerohive.

Davantage de chiffre d'affaires avec les abonnements

Grâce à ce rachat, Extreme Networks renforce sa position sur le marché du LAN sans fil. L'entreprise s'attend aussi à pouvoir générer davantage de rentrées avec les abonnements et à tirer de ces derniers quelque 30 pour cent de son chiffre d'affaires. Extreme Networks met entre autres la main sur la technologie d'Aerohive dans les domaines de l'automatisation et de l'intelligence, afin de compléter sa gamme Elements. De plus, Extreme Networks ajoutera les solutions wifi et nac d'Aerohive à son portefeuille de technologies wifi et nac sur site. L'entreprise espère ainsi mieux pouvoir desservir les marchés verticaux et envisage des opportunités de cross- et d'upselling grâce aux gammes combinées. Selon toute attente, le rachat sera entériné durant le premier trimestre de l'exercice fiscal 2020 d'Extreme Networks.

