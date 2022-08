La firme 'fintech' néerlandaise enregistre des résultats trimestriels en croissance, mais néanmoins inférieurs aux attentes des analystes.

Adyen révèle que durant le premier semestre de l'année, elle a enregistré des transactions pour un montant de 345,8 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 60%. L'entreprise a également accueilli de nouveaux clients, dont UNIQLO, Dior, Xiaomi et Samsung. En Belgique, BOZAR, Bekaert, les supermarchés Match & Smatch, Eleven Sports, The Park Playground et EasyOrder notamment se sont associés à Adyen.

Le bénéfice avant impôts (EBITDA) a été de 356,3 millions d'euros, en progression de 31% par rapport à l'année précédente, selon l'entreprise via un communiqué de presse. La marge EBITDA fut cependant de 59%, soit trois pour cent environ de moins qu'attendu. C'est là entre autres la conséquence de la hausse des coûts suite au recrutement de personnel supplémentaire et à des dons effectués à des associations caritatives. Le retour des déplacements et des réunions physiques après la période des confinements jouerait aussi un rôle. Du reste, l'entreprise déclare qu'elle poursuivra dans cette voie.

Le cours de l'action en net recul

Le cours de l'action Adyen a régressé nettement en réaction aux résultats financiers annoncés. Immédiatement après l'annonce, le cours a plongé de 14,5%, ce qui constitue le plus important recul depuis 2018. Aujourd'hui, la valeur de l'action aurait encore perdu 11% de plus.

