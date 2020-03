Adobe a expédié des mises à jour pour pas moins de 13 failles dans Reader et Acrobat et 22 autres dans Photoshop.

Pour le logiciel de retouche photos, il s'agit de la version 20.0.8 et antérieure de Photoshop CC 2019 pour Windows et MacOS, et de la version 21.1 et antérieure de Photoshop 2020 également pour Windows et MacOS.

Les 22 failles sont réparties dans cinq catégories: heap corruption, memory corruption, out-of-bounds read, out-of bounds write et buffer errors. Dans la plupart des cas, il se pourrait qu'avec ces bugs, quelqu'un puisse exécuter du code malfaisant à distance.

Pour Acrobat, il s'agit d'Acrobat DC, Acrobat Reader DC, Acrobat 2017, Acrobat Reader 2017, Acrobat 2015 et Acrobat Reader 2015 et ce, chaque fois pour Windows et pour MacOS. Ici aussi, il est question d'un impact similaire. En cas d'abus, cela pourrait donc se traduire par une fuite d'informations ou l'exécution de code malfaisant.

Selon Adobe, il n'y a pas le moindre signe que les failles découvertes aient déjà été effectivement abusées par des hackers. Mais pour tous ces logiciels, il est fortement recommandé de les actualiser, si cela n'est pas fait automatiquement.

