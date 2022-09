L'éditeur de logiciels Adobe rachète la plate-forme de webdesign Figma pour quelque 20 milliards de dollars (20 milliards d'euros). Voilà ce qu'a annoncé Adobe jeudi à San Jose en Californie. Le rachat sera financé en cash et par des actions.

Figma a été créée en 2012. La jeune pousse est spécialisée dans les outils logiciels de webdesign. Parmi ses clients, on trouve des firmes technologiques en vue telles Airbnb, Google, Spotify, Netflix et Twitter. Adobe souhaite entériner le rachat l'année prochaine, sous réserve d'approbation par les contrôleurs et les actionnaires.

Ce projet n'est cependant pas apprécié par les investisseurs. Le cours de l'action Adobe s'est en effet écroulé de plus de 10 pour cent en avant-bourse. L'action, autrefois chouchou de Wall Street, est depuis assez longtemps déjà sous pression. Ces douze derniers mois, elle a perdu déjà plus de 40 pour cent de sa valeur. De son côté, Figma n'est pas cotée à la Bourse.

Update 16/9/2022

Suite à la nouvelle du rachat, l'action d'Adobe a régressé de 17 pour cent. On soupçonne que les investisseurs jugent le montant du rachat de Figma de vingt milliards de dollars trop élevé.

