Admiral Dynamics effectue un rachat en Slovénie

La société anversoise Admiral Dynamics est spécialisée en transformation numérique dans les domaines de la vente, du marketing et de l'automatisation de services. Elle occupe aujourd'hui 11 personnes et est dirigée par le directeur général Marga Van Laere et le directeur financier Marc Crauwels.

Innito, dont le siège se trouve à Ljubljana, est un implémentateur Microsoft Dynamics CRM. L'entreprise existe depuis 2011, occupe actuellement sept personnes et est dirigée par son fondateur, Jure Jesenovec.

Pour Admiral Dynamics, c'est son premier rachat. Dans le passé, elle avait certes déjà repris quelques portefeuilles de clients, mais il s'agit à présent de son premier achat à part entière. Innito fournit notamment un support complet en 'marketing automation' pour Croatian Airlines.

Contrairement à certains rachats en Europe de l'est, il n'est pas question pour l'entreprise de mettre la main sur de la main d'oeuvre supplémentaire à bas salaire car tel est moins le cas en Slovénie qu'en Roumanie par exemple. Innito dispose de sa propre clientèle et continuera d'opérer sous son propre pavillon. "Elle a fortement investi dans son image dans sa région, et il ne serait pas judicieux de réduire à néant ces investissements", déclare Marc Crauwels à Data News. "Il se pourrait cependant que le logo soit étendu par la mention 'by Admiral' par exemple, mais ce n'est pas encore décidé."

Le choix d'Innito est dû à son approche similaire et à sa clientèle. "Ses activités sont très proches des nôtres: la façon dont elle fonctionne et traite ses clients, est pareille à la nôtre. Tant elle que nous sommes en quelque sorte un cas à part sur le marché", précise Marc Crauwels à Data News. Comme les deux entreprises ont la même manière de travailler, Crauwels table aussi sur de la synergie et une intégration fluide. Le duo entend en outre développer conjointement de nouveaux produits à l'avenir.