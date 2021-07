Google Cloud annonce aujourd'hui la nomination de Adaire Fox-Martin au poste de Présidente de sa région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Basée à Dublin, Adaire dirigera l'organisation commerciale Google Cloud pour la région EMEA, venant renforcer sa stratégie dans la région et soutenir la transformation numérique de ses clients.

Apportant à ce poste plus de deux décennies de leadership technologique, Adaire a constitué des équipes hautement performantes en Europe, Amérique et Asie-Pacifique. Plus récemment, Adaire était membre du conseil d'administration et présidente des ventes, services et de l'engagement client au niveau mondial chez SAP, où elle a dirigé et développé avec succès des équipes centrées sur les attentes des clients de l'entreprise. Avant SAP, elle a occupé divers postes de direction au sein de Oracle.

Adaire siège actuellement au conseil d'administration d'Equinix, le plus grand fournisseur de centres de données en propre et partagés au monde. En 2020 et pour la quatrième année consécutive, elle a figuré dans la liste internationale des 50 femmes les plus influentes du magazine Fortune.

Google Cloud a récemment annoncé des partenariats majeurs en Europe avec des entreprises telles que Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, LVMH, Nokia, Orange, Renault et SEB pour n'en citer que quelques-unes. Aux côtés de l'équipe de direction commerciale EMEA, Adaire accélérera la croissance exceptionnelle de Google Cloud en Europe.

