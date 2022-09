Très utile, le flux incessant de données de votre Apple Watch. Le problème, c'est que durant la pratique d'une activité sportive, il s'avère parfois malaisé, voire carrément dangereux de jeter un coup d'oeil sur son poignet. ActiveLook de MicroOLED fournit la solution. Ces lunettes de sport hightech affichent en effet littéralement toutes les données de vos entraînements à hauteur des yeux.

La plate-forme ActiveLook n'est plus tout à fait nouvelle, mais le support de l'Apple Watch - aujourd'hui la montre la plus vendue au monde - bien. Selon le développeur MicroOLED, spécialisé dans la production de micro-écrans OLED, ce sont les premières lunettes AR à présenter à celui/celle qui les porte, les données de l'horloge intelligente en temps réel.

Gadgets watchOS 9

La connexion entre l'Apple Watch et ActiveLook s'effectue via Bluetooth. Avec l'appli correspondante pour l'iPhone ou les téléphones Android, vous choisissez vous-même quelles informations doivent être projetées sur l'un des verres des lunettes. Dans ce but, vous pouvez composer jusqu'à trois tableaux de bord, chacun avec ses propres données. Pensez à des combinaisons du rythme cardiaque, de la vitesse, de la distance parcourue et des calories brûlées notamment. Les nouveaux 'metrics' de watchOS 9 présenté cette semaine sont supportés, comme la durée de contact au sol et l'oscillation verticale.

Les lunettes de sport ActiveLook sont produites par des marques telles Engo, Julbo et Cosmo. Après une actualisation via l'appli ActiveLook 2.0 pour smartphone, elles supportent toutes les données mesurées par l'Apple Watch.

© MicroOLED

La plate-forme ActiveLook n'est plus tout à fait nouvelle, mais le support de l'Apple Watch - aujourd'hui la montre la plus vendue au monde - bien. Selon le développeur MicroOLED, spécialisé dans la production de micro-écrans OLED, ce sont les premières lunettes AR à présenter à celui/celle qui les porte, les données de l'horloge intelligente en temps réel.La connexion entre l'Apple Watch et ActiveLook s'effectue via Bluetooth. Avec l'appli correspondante pour l'iPhone ou les téléphones Android, vous choisissez vous-même quelles informations doivent être projetées sur l'un des verres des lunettes. Dans ce but, vous pouvez composer jusqu'à trois tableaux de bord, chacun avec ses propres données. Pensez à des combinaisons du rythme cardiaque, de la vitesse, de la distance parcourue et des calories brûlées notamment. Les nouveaux 'metrics' de watchOS 9 présenté cette semaine sont supportés, comme la durée de contact au sol et l'oscillation verticale.Les lunettes de sport ActiveLook sont produites par des marques telles Engo, Julbo et Cosmo. Après une actualisation via l'appli ActiveLook 2.0 pour smartphone, elles supportent toutes les données mesurées par l'Apple Watch.