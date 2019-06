Actito, un spécialiste en 'marketing automation' installé à Louvain-la-Neuve, rachète SmartFocus. Ce rachat devrait l'aider à soutenir davantage encore sa croissance européenne.

Avec SmartFocus, Actito met la main sur une plate-forme de marketing numérique fonctionnant sur base d'un modèle Software-as-a-Service (SaaS). Le montant du rachat n'a pas été communiqué. L'entreprise SmartFocus, fondée en 1999, a son siège à Londres et est active au niveau mondial avec une forte présence en Europe et en Amérique du Nord. Elle dessert plusieurs secteurs, dont la vente au détail et l'e-commerce, les médias, le domaine automobile, les transports et les loisirs.

Actito mise sur une plate-forme d'agile marketing automation qui est proposée sous forme SaaS aux spécialistes du marketing et qui centralise toutes les données des clients. Les 'marketeers' peuvent ainsi gérer leurs base de données de marketing, ainsi que leurs campagnes multi-canal. La solution Message Cloud de SmartFocus sera progressivement intégrée à la plate-forme Actito.

Cette acquisition va renforcer la position d'Actito dans le secteur 'martech' (marketing technology) et soutenir ses ambitieux projets de croissance en Europe, comme l'explique Benoît De Nayer, co-CEO et cofondateur d'Actito: "Notre but est d'offrir aux responsables de marketing une alternative au marketing dans le nuage américain en nous adaptant mieux aux besoins et aux limites de la réglementation européenne." En plus de son siège européen belge (Louvain-la-Neuve), Actito dispose aussi de filiales en France, aux Pays-Bas et au Canada. A l'entendre, l'entreprise compte plus de 250 clients disséminés en Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde et dans quelques autres pays. Parmi ces clients, on retrouve notamment L'Oréal, Mercedes, KIA, Etam, MaxiToys, la RTBF, FrieslandCampina et la SNCB.