L'entreprise de Dries Buytaert rachète la plate-forme de marketing open source Mautic.

Tout comme Acquia, Mautic a installé son siège central à Boston. Mautic est active dans le marketing automatisé et la gestion de campagnes sur base d'une philosophie open source.

Dans un message posté sur son blog, Buytaert déclare que tout comme chaque entreprise a besoin d'un site web, tel est aussi le cas pour une 'Digital Experience Platform' (DXP) et ce, afin de permettre aux clients d'interagir de manière personnalisée avec des marques par le biais d'un site web, du clavardage (chat), de l'e-mail, etc.

En réalité, la plate-forme de Mautic est une concurrente de Marketo d'Adobe et de Marketing Cloud de Salesforce et ce, même si Mautic s'avère nettement plus économique, selon Buytaert.

Rien n'a filtré à propos du montant versé par Acquia pour ce rachat. Mautic a jusqu'à présent effectué quelque deux cent mille installations. La plate-forme a été conçue en PHP et Symfony, et est couverte, tout comme Drupal, par la licence GNU GPL.