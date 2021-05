Le fabricant d'ordinateurs Acer a annoncé quatre nouvelles séries de Chromebook, dont le premier modèle de 17 pouces au monde, à savoir l'Acer Chromebook 317.

Le Chromebook 317 offre précisément une diagonale d'écran de 17,3 pouces. Le Full HD-display est équipé d'une couche anti-réflective, de bords étroits et d'une webcam (en option, il est vrai). Une version à écran tactile sera également disponible.

Clavier numérique

En raison du plus grand format du Chromebook 317, Acer a trouvé sur le clavier un espace libre pour un pavé numérique séparé pour des fonctions comptables et un remplissage plus rapide de formulaires notamment. Sur les côtés du clavier, caractérisé par un rétro-éclairage en option, on trouve des haut-parleurs orientés vers le haut.

Le Chromebook 317 embarque en outre le tout nouveau processeur Intel Celeron, Wi-Fi 6 (Gig+) et deux ports USB 3.2 de type C de part et d'autre de l'appareil. Pleinement chargé, l'accu offre une autonomie de dix heures maximum. L'Acer Chromebook 317 (type CB317-1H) sera disponible dès le mois de juin à partir de 399 euros.

Certifié Evo

A signaler aussi les Acer Chromebook Spin 713 et Enterprise Spin 713. Il s'agit là des premiers Chromebook certifiés pour la plate-forme Intel Evo. Ils exploitent la onzième génération de processeurs Intel Core i7 et sont équipés de connecteurs Thunderbolt 4 pour le transfert de données, fourniture de puissance et transfert audio et vidéo vers des écrans externes.

En outre, les Spin Chromebook disposent d'un écran VertiView de 13,5 pouces d'une résolution de 2.256 x 1.504 pixels. L'autonomie de l'accu est ici aussi de dix heures. Les prix conseillés débuteront à 629 euros.

