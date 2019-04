Ce jeudi à New York, Acer a présenté deux Chromebook à usage professionnel. Selon le fabricant d'ordinateurs, les Chromebook 714 et 715 ont été spécialement développés pour permettre à leurs utilisateurs de travailler de manière plus sûre dans le nuage. Les appareils disposent entre autres d'un lecteur d'empreintes digitales et sont certifiés 'Citrix-Ready'.

Le Chromebook 715 est équipé d'un écran IPS de 15,6 pouces, alors que le Chromebook 714 offre un écran plus petit (14 pouces), tous deux de qualité Full HD (1.920 x 1.080 pixels). Une deuxième différence concerne le clavier: le modèle plus grand est le premier Chromebook au monde à intégrer un pavé numérique à part entière, ce qui s'avère utile par exemple pour remplir des tableurs. Le clavier du Chromebook 715 dispose aussi du rétro-éclairage.

La batterie de ces nouveaux appareils offre une autonomie de douze heures maximum, selon Acer. Parmi les autres spécifications, notons surtout les deux ports USB-C (en plus d'un connecteur USB ordinaire), le lecteur de cartes microSD, ainsi que la coque en aluminium antichoc: les appareils résisteraient à une chute d'une hauteur de 122 cm et à des chocs latéraux jusqu'à soixante kilos.

Les deux Chromebook seront lancés sur le marché en juin et seront disponibles soit avec un écran classique, soit avec un écran tactile. Ils se déclineront en versions à 8 ou 16 Go de RAM et avec un espace de stockage eMMC de 32, 64 ou 128 Go. De plus, le client aura le choix parmi plusieurs processeurs, tels un Intel Core i5 ou i3 de la 8ème génération, un Intel Celeron ou un Intel Pentium Gold. Les prix des deux modèles débuteront à 549 euros.

Outre les Chromebook, Acer a également dévoilé à New York un nouvel ordinateur portable dans la série TravelMate 6 professionnelle. L'appareil Windows 10 Pro est équipé d'un écran de 14 pouces, d'une batterie offrant jusqu'à 20 heures d'autonomie et est certifié 'Skype pour Entreprises' grâce à son excellent appareil photo et à ses quatre micros. Le TravelMate P614-51 dispose aussi de la reconnaissance faciale biométrique et d'un lecteur d'empreintes digitales. L'ordinateur portable sera disponible à partir du mois de juin à un prix de base de 1.249 euros.