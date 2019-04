Hier jeudi, Acer a présenté à New York sa nouvelle gamme de produits. Le fabricant d'ordinateur taïwanais a surtout étonné en introduisant la nouvelle sous-marque ConceptD. Celle-ci comprend une série d'ordinateurs portables haut de gamme, des PC desktop, des moniteurs et des lunettes Mixed Reality pour utilisateurs professionnels nécessitant un net supplément de puissance et de précision.

Dans 24 pays, Acer occupe la première ou la deuxième place en matière de PC et d'ordinateurs portables de jeu. D'une enquête réalisée par l'entreprise, il est cependant ressorti que la moitié des joueurs purs et durs utilise également sur leur ordinateur de lourds progiciels professionnels, surtout graphiques. Qui plus est, quinze pourcent des ordinateurs de jeu Acer ne sont même pas utilisés pour des jeux, mais exclusivement à des fins professionnelles. Le fabricant décida par conséquent de créer une toute nouvelle gamme de produits, baptisée ConceptD, qui répond aux besoins de ces utilisateurs exigeants. Appartiennent à ce groupe-cible les concepteurs (graphiques), réalisateurs de films, architectes et développeurs notamment.

La nouvelle gamme de produits ConceptD comprend huit produits: trois ordinateurs portables, deux ordinateurs de bureau, deux moniteurs et des lunettes Mixed Reality. L'ordinateur portable le plus étonnant est le ConceptD 9 tout noir, un appareil équipé d'un écran de 17,3 pouces susceptible d'être placé dans une foule de positions grâce au système Ezel Aero Hinch. Tout comme les autres notebooks de la gamme, le ConceptD 9 dispose d'un écran UHD 4K de type IPS2. L'affichage est en outre agréé Pantone et couvre toute la palette de couleurs RGB d'Adobe. Selon Acer, les appareils offrent ainsi une précision de couleur extrêmement grande qui, chez ConceptD 9, atteint une valeur DeltaE d'0,7. Par comparaison, le MacBook Pro de 15 pouces, lui aussi une véritable 'bête' graphique, atteint une valeur DeltaE d'1,2: plus la valeur est basse, mieux c'est.

Le ConceptD 9 sera lancé en août sur le marché. Sous le capot moteur, on trouvera le tout nouveau processeur Intel Core i9 de la 9ème génération et la puissante carte graphique GeForce RTX 2080 de Nvidia. L'appareil sera accompagné d'origine d'un stylet à 4.090 niveaux de pression pour esquisser, peindre ou prendre des notes. Son prix conseillé sera de 4.999 euros. Acer a également annoncé deux modèles 'plus économiques' sans écran orientable et, relativement, quelque peu moins performants: le ConceptD 7 coûtera 2.299 euros et le ConceptD 5 1.699 euros.

Lors de la conférence de presse d'Acer, on a découvert en outre les ordinateurs de bureau ConceptD 500 et 900. Le '500' se distingue surtout par son design: le PC est blanc, il est recouvert d'un module en bois intégrant un chargeur Qi (destiné par exemple à recharger sans fil un smartphone) et offrant un espace de rangement pour un casque. Cet ordinateur ne manque pas non plus de puissance grâce au tout nouveau processeur Intel Core i9-9900K de la 9ème génération et à un GPU faisant la part belle à la Nvidia Quadro RTX 4000. Acer fait aussi grand cas du silence de fonctionnement du ConceptD 500: tout comme les ordinateurs portables susmentionnés, la 'nuisance sonore' ne dépasse ici jamais les 40 dB, rendant les appareils aussi silencieux qu'une... bibliothèque, selon Acer. L'ordinateur sera commercialisé en juillet à un prix de base de 2.799 euros.

Si vous en voulez encore, voici maintenant le ConceptD 900. Ce monstre de calculs héberge deux processeurs Intel Xeon Gold 6148 à 40 coeurs, un GPU Nvidia Quadro RTX 6000 et 12 connecteurs à mémoire pour un total de 192 Go de RAM. Avec cette machine, Acer cible les professionnels, qui ne veulent pas entendre parler d'interminables attentes, ainsi que les développeurs d'applications dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond. Son prix sera à l'avenant: à partir de 19.999 euros.

Tout spécialement pour les appareils ConceptD, Acer a mis au point de nouvelles lunettes Windows Mixed Reality: les ConceptD OJO. Elles se caractérisent par une résolution de 4.320 x 2.160 pixels, par un simple réglage à distance de la pupille et par des haut-parleurs incorporés, ce qui rend superflu l'utilisation d'un casque. A New York, nous n'avons, hélas, pas reçu d'autres informations à propos de ces lunettes.