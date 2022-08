L'objectif est de miser davantage sur l'infrastructure dans le nuage.

Accenture va racheter les activités de Sentia en Belgique, aux Pays-Bas et en Bulgarie. Quant à la division danoise de l'entreprise, elle devient indépendante. Sentia, dont le siège se trouve aux Pays-Bas, est spécialisée dans l'infrastructure dans le nuage et gère entre autres les migrations 'cloud' privées et publiques.

Pour Accenture, il s'agit donc d'une manière d'étoffer le portefeuille de Cloud First et de disposer de davantage de possibilités de fournir des services d'infrastructure dans le nuage bout-à-bout. Mais aussi de s'attirer nombre de talents IT. L'équipe de Sentia dans les trois pays susmentionnés se compose de quelque 310 spécialistes 'cloud', qui passeront dans le giron d'Accenture Cloud First. Le montant versé par le fournisseur de services IT pour acquérir Sentia n'a pas été communiqué.

