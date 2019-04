Abbyy lance une nouvelle plate-forme logicielle pour processus d'automatisation intelligents. Avec Vantage, Abbyy entend rendre les 'employés-robots' plus malins.

Pour un assez large public IT, Abbyy représente sans aucun doute encore et toujours des associations avec l'ère initiale du ROC, la reconnaissance optique des caractères, avec laquelle l'entreprise a fait et fait encore fureur. Entre-temps, elle a évolué du stade d'une entreprise d'origine russe vers celui d'un acteur IT global, qui mise pleinement sur, notamment, la 'business process automation' (BPA) et la 'robotic process automation' (RPA).

Avec Vantage, l'entreprise lance à présent une nouvelle plate-forme logicielle - une 'content IQ platform' comme l'appelle Abbyy -, qui est complémentaire aux plates-formes d'automatisation existantes. La plate-forme aide à convertir du contenu non structuré en données structurées à intégrer à une solution BPA ou RPA. Dans Vantage, l'utilisateur ajoute des compétences aux 'employés-robots'. Extérieurement, c'est comme si vous formiez un employé en lui expliquant comment exécuter telle ou telle tâche. Et intérieurement, il s'agit d'un processus robotisé qui rend plus intelligent. "Vantage propose plusieurs compétences par défaut, mais l'utilisateur pourra lui-même ajouter des compétences plus perfectionnées. Il pourra en développer par lui-même, utiliser celles d'acteurs extérieurs, et nous-mêmes, nous continuerons d'en ajouter", explique Maxime Vermeir, senior solutions architect chez Abbyy. "A terme, il y aura également une sorte de magasin où l'on pourra trouver des compétences supplémentaires."

Chiffre d'affaires en hausse au Benelux

Depuis le 2 avril, la plate-forme tourne en bêta, mais plusieurs clients, dont Merck, travaillent depuis assez longtemps déjà dans le cadre d'un programme d'adoption précoce. Plus près de chez nous, RoboRana - une composante du groupe Cronos - est l'un des partenaires qui utilise déjà Vantage. RoboRana effectue des implémentations en 'robotic process automation'. Le produit le plus important d'Abbyy, FlexiCapture - une plate-forme de capture de données - continuera du reste d'exister.

Abbyy a enregistré une hausse de onze pour cent de son chiffre d'affaires au Benelux l'année dernière. La fourniture de solutions RPA est un facteur de croissance important, même si les activités ROC existantes continuent de se distinguer. Les partenaires technologiques et clients de l'entreprise ont notamment pour nom Fujitsu, Epson, Hewlett Packard Enterprise, Ricoh et Xerox. Pour ce qui est du RPA, les partenaires technologiques s'appellent UiPath, Blue Prism et NICE Systems. Au Benelux, outre RoboRana, Lucom, BDO Crossroad et Paragon Business Solutions sont également des partenaires assez importants.