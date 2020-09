L'entreprise de digital intelligence ABBYY a nommé Aileen Allkins au poste de directrice non-exécutive du conseil d'administration, ainsi qu'Anubhav Saxena à la fonction de conseiller.

Ces nominations succèdent à la décision d'accueillir le 'tech-executive' Robert Youngjohns en tant que président du conseil d'administration en vue d'appliquer la stratégie de croissance d'ABBYY. Selon cette dernière, Allkins et Saxena joueront un rôle en vue au niveau tant de la réforme de la façon dont ABBYY traite ses clients, que de la mise en oeuvre de collaborations stratégiques. De plus, ils seront également impliqués dans la rénovation des produits.

Aileen Allkins et Anubhav Saxena. © ABBYY

Allkins est actuellement CEO d'Aileen Allkins Consultancy et habite en Grande-Bretagne. Avant cela, elle fut Corporate Vice President Global Customer Service & Support (CSS) chez Microsoft, où elle dirigea la réorganisation de l'équipe internationale chargée de fournir des services de qualité aux clients. Précédemment encore, elle dirigea l'équipe de support mondial chez Hewlett Packard Enterprise (HPE).

De son côté, Anubhav Saxena est Chief Growth Officer chez HeadSpin, une entreprise installée à Palo Alto en Californie. Avant cela, il fut Executive Vice President et Chief of Global Alliances chez Automation Anywhere, où il participa à la création de l'une des plus importantes entreprises d'automatisation intelligente au monde, qui pèse actuellement 6,8 milliard de dollars.

