L'éditeur de logiciels Abbyy rachète la plate-forme de 'process intelligence' TimelinePI installée à Philadelphie. Ce rachat devrait permettre à Abbyy de mieux se positionner dans les domaines de la transformation numérique et du 'process mining' (exploration de processus).

Abbyy a entériné la reprise de TimelinePI. En rachetant cette dernière, Abbyy acquiert une plate-forme de 'process intelligence'. Cette plate-forme aide les utilisateurs à comprendre, à contrôler et à optimiser chaque processus d'entreprise. Quant au 'process mining', il s'agit de l'un des composants les plus importants en vue de mener à bien une transformation numérique. Il est même décrit par l'analyste Gartner comme l'une des tendances technologiques les plus disruptives de 2019. Le 'process mining' est surtout utilisé en 'business process automation' et en automatisation de processus robotiques, qui représentent précisément les deux piliers sur lesquels se focalise Abbyy. TimelinePI permet de visionner le contexte des processus, alors qu'Abbyy analyse déjà le contenu professionnel en profondeur. L'entreprise appelle cela le 'Digital IQ for the enterprise' (QI numérique de l'entreprise).

Montant du rachat non révélé

Abbyy continuera de proposer et de développer plus avant la plate-forme TimelinePI. Les solutions seront proposées tant séparément que sous forme de pack. L'intention de racheter TimelinePI avait été du reste annoncée en mai. Le montant versé par Abbyy pour racheter TimelinePI n'a pas été communiqué. Les fondateurs de TimelinePI, Scott Opitz et Alex Elkin, restent à bord et intègrent l'équipe directoriale.