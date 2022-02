Si vous utilisez votre GSM ou tablette en conduisant, vous encourrez une amende de 174 euros à partir de ce jeudi 3 mars. Cette mesure va dans le sens d'un renforcement déjà annoncé, comme l'a confirmé le ministre de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo).

'Chaque décès sur la route est un de trop'

'Sauf si son véhicule est à l'arrêt ou stationné dans un parking, le conducteur n'est pas autorisé à utiliser, tenir en main ou manipuler un appareil électronique mobile à écran, à moins qu'un support prévu à cet effet ne soit installé dans ledit véhicule, comme il est stipulé dans la loi publiée dernièrement dans le Moniteur.

Selon des communiqués précédents, un minimum de 30 personnes perdent la vie et 2.500 sont blessées en Belgique pour avoir utilisé un smartphone en conduisant. 'Chaque décès sur la route est un de trop', affirme le ministre de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo). 'Plusieurs études révèlent qu'il y a de plus en plus d'accidents, parce que les gens sont distraits en utilisant leur GSM au volant. Nous voulons réagir à ce type de comportement qui doit absolument cesser.'

