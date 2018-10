A nouveau davantage de PC professionnels expédiés vers les points de vente: Lenovo continue de dominer le marché

Tant les zones EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), Asie/Pacifique que le Japon ont enregistré une croissance de leur marché du PC au troisième trimestre, alors que les Etats-Unis et l'Amérique latine ont vu leur marché régresser. Le plus net recul a eu lieu en Amérique latine, où le nombre de PC expédiés a diminué de 8,5 pour cent et ce, alors que les chiffres des trimestres précédents en 2018 étaient restés stables.

Problèmes de livraison chez les fabricants de CPU

Les chiffres susmentionnés correspondent aussi aux attentes de Gartner pour le reste de l'année, durant lequel l'analyste s'attend à des problèmes de livraison de la part des fabricants de CPU. Cette carence impactera à court terme les ventes de PC, mais Gartner ne prévoit pas qu'elle aura une influence persistante sur la demande en PC. Selon toute attente, la carence se poursuivra jusqu'en 2019 et ce, même si Gartner prévoit qu'Intel accordera la priorité aux CPU haut de gamme et aux CPU pour PC professionnels. L'analyste estime aussi qu'AMD ciblera des pans du marché, où Intel n'arrivera pas à fournir suffisamment de CPU.

Moins de PC à la consommation, mais plus de PC professionnels

"Le marché du PC se caractérise de nouveau par une demande professionnelle stable en PC à la suite des mises à niveau matérielles des PC Windows 10. Gartner s'attend à ce que le cycle des mises à niveau de Windows 10 se poursuive jusqu'en 2020 compris, après quoi la demande en mises à niveau régressera", affirme Mikako Kitagawa, analyste chez Gartner. "Malgré le fait que le troisième trimestre affiche en général de très bons résultats au niveau des ventes de PC aux consommateurs en raison de la rentrée scolaire, la faible demande en PC à la consommation se poursuit. Cela compense les fortes ventes sur le marché professionnel."

Lenovo, HP et Dell progressent

Tout comme il y a un an, Lenovo est le numéro un sur le marché du PC avec une part de 23,6 pour cent. L'entreprise a expédié 10,7 pour cent de PC en plus au troisième trimestre de 2018. HP occupe la deuxième place avec 21,8 pour cent de part de marché et une croissance de 6,2 pour cent. Vient ensuite Dell avec une part de marché de 16 pour cent et une croissance de 5,3 pour cent. Cela fait du reste dix trimestres consécutifs que Dell expédie davantage de PC. Dans la zone EMEA, 18,9 millions de PC en tout ont été expédiés au troisième trimestre, soit 1,1 pour cent de plus que durant la même période de l'année dernière. La demande de PC à la consommation a continué de régresser dans cette zone, ce qui fait que le marché est surtout dépendant de la demande en PC professionnels. La demande en mises à niveau Windows 10 va à présent diminuer en Europe Occidentale, selon Gartner.