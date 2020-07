Il est on ne peut plus évident que les claviers et les souris sont des foyers de bactéries. EuroSys a donc imaginé une solution 'propre': des appareils périphériques qu'on peut simplement laver à la machine.

Dans son communiqué de presse, EuroSys fait allusion à une recherche, d'où il apparaît que sur les claviers d'ordinateur, il y aurait en moyenne quatre cents fois plus de bactéries que sur les lunettes de WC. Conjointement avec les souris dans l'environnement bureautique, ils font partie des appareils les plus encrassés.

Etanches

Avec sa nouvelle gamme de claviers et de souris étanches, l'entreprise EuroSys située à Houthalen souhaite changer cela. Surtout dans des bureaux, où les appareils périphériques sont partagés par plusieurs collègues, les nouveaux claviers et souris devraient assurer une meilleure hygiène. Il s'agit cependant de tenir compte du fait que les bactéries ne sont éliminées qu'à des températures supérieures et que le mode éco d'un lave-vaisselle ne suffit donc pas.

La gamme comprend trois claviers 'médicaux' Silver Seal et deux souris différentes, à savoir la Silver Storm et la Seal Shield STM042. Les souris coûtent 62,31 euros, le prix des claviers varie entre 86,45 et 92,20 euros.

Les appareils périphériques lavables ne sont du reste pas tout à fait nouveaux. Le fabricant Logitech avait en 2012 déjà lancé sur le marché le Washable Keyboard K310, qui pouvait être nettoyé à l'eau et au savon.

