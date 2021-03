Un nouveau service en ligne est capable d'animer d'anciennes photos à l'aide de l'intelligence artificielle. Deep Nostalgia, comme ce service s'appelle, prélève le visage d'une personne sur une photo existante et l'anime. Il semble alors que la personne photographiée tourne la tête, cligne des yeux et sourit.

Deep Nostalgia a été développé par l'entreprise AI D-ID à la demande de MyHeritage, un site web populaire qui aide les gens à passer en revue leur arbre généalogique et qui propose des recherches ADN commerciales. L'AI exploite ce qu'on appelle des 'vidéos-pilotes' de mouvements de tête et les applique sur le visage de la photo.

Statues grecques

MyHeritage affirme que le nouveau service aide les gens à 'découvrir leur histoire familiale comme jamais auparavant'. Des utilisateurs de Twitter ont entre-temps déjà découvert une autre application pour Deep Nostalgia, selon le blog technologique The Verge. Cette application parvient (avec un succès mitigé) à faire bouger d'anciennes statues grecques.

Tout le monde peut recourir gratuitement à Deep Nostalia. Si vous êtes intéressé, veuillez vous enregistrer gratuitement sur le site de MyHeritage ou vous y connecter avec un compte Facebook ou Google.

Deep Nostalgia a été développé par l'entreprise AI D-ID à la demande de MyHeritage, un site web populaire qui aide les gens à passer en revue leur arbre généalogique et qui propose des recherches ADN commerciales. L'AI exploite ce qu'on appelle des 'vidéos-pilotes' de mouvements de tête et les applique sur le visage de la photo.MyHeritage affirme que le nouveau service aide les gens à 'découvrir leur histoire familiale comme jamais auparavant'. Des utilisateurs de Twitter ont entre-temps déjà découvert une autre application pour Deep Nostalgia, selon le blog technologique The Verge. Cette application parvient (avec un succès mitigé) à faire bouger d'anciennes statues grecques.Tout le monde peut recourir gratuitement à Deep Nostalia. Si vous êtes intéressé, veuillez vous enregistrer gratuitement sur le site de MyHeritage ou vous y connecter avec un compte Facebook ou Google.