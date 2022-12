La ville d'Anvers s'attend encore à connaître de sérieux problèmes à tout le moins jusqu'au week-end prochain en raison de la cyber-attaque dont elle a été la victime dans la nuit de lundi à mardi.

Certaines applications ne seront peut-être même plus accessibles jusqu'à la fin du mois. La ville déclare recourir ces dernières années nettement aux services numériques, ce qui ne fait qu'amplifier les effets d'une cyber-attaque. Tant le fonctionnement interne que les services fournis au citoyen sont impactés.

'Cela signifie entre autres que les systèmes de rendez-vous et de réservations pour différents services (guichets, police, parcs de recyclage, centres sportifs et culturels, bibliothèques, zone de basses émissions) sont temporairement interrompus, et que le trafic mail vers la ville et en provenance de celle-ci n'est à présent pas possible', a indiqué la ville mardi soir.

Les embarras ne se limitent toutefois pas aux services de base de la ville. Les 'Zorgbedrijf', 'Stedelijk Onderwijs', musées de la ville, police et pompiers sont en effet eux aussi plus ou moins touchés. Les numéros d'urgence 101 et 112 restent cependant actifs, mais pas les e-formulaires des pompiers par exemple.

'La ville met tout en oeuvre pour relancer progressivement ses services numériques à partir de la semaine prochaine. Il se pourrait toutefois qu'il faille attendre la fin du mois pour que toutes les applications numériques soient de nouveau en ligne.'

Le parquet a entre-temps entamé une enquête sur la cyber-attaque. La ville a aussi pris des mesures de sécurité numériques préventives, destinées à sécuriser certaines applications durant le déroulement de l'enquête. Le site web www.antwerpen.be sera utilisé ces prochains jours comme plate-forme de communication des mises à jour.

