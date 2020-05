En ces temps de crise du corona, la visioconférence a véritablement percé en Belgique. Voilà ce qui ressort d'une étude commanditée par Telenet. Il apparaît en effet que trois Belges sur quatre y ont recours depuis l'introduction des mesures anti-corona pour converser avec la famille, les amis ou les collègues.

Quasiment la moitié (44 pour cent) des plus de 1.500 Belges interrogés a depuis la mi-mars appris à connaître et à utiliser les applis de vidéo-téléphonie. Zoom et Teams ont été vraiment découvertes durant cette crise, selon Telenet.

Plus d'un Belge sur cinq (24 pour cent) a pu, grâce à internet, continuer d'exercer son hobby. C'est ainsi que 10 pour cent d'entre eux ont participé en ligne aux réunions des associations dans lesquels ils sont actifs, alors que 4 pour cent le faisaient précédemment déjà. Quelques nouveautés sont apparues durant la crise du corona: 5 pour cent des Belges indiquent par exemple suivre des cours de fitness en ligne, alors que 4 pour cent ont pris part à des répétitions en ligne ou ont suivi des cours de musique, de danse ou de théâtre.

