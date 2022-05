Après une première phase de capital d'amorçage en décembre, voici que Metamaze lève encore 700.000 euros auprès de PMV et Vlaio. La jeune pousse anversoise pourra ainsi accélérer son développement et son extension.

En décembre dernier, l'entreprise avait déjà récolté 1,5 million d'euros. A présent, PMV et Vlaio annoncent investir conjointement 700.000 euros en plus de ce montant. La phase d'amorçage atteint ainsi les 2,2 millions d'euros, voire les 3,2 millions, si on y inclut le pré-amorçage.

Metamaze est spécialisée dans l'optimalisation de processus en matière d'identification de documents. Elle dispose d'un système de traitement des documents sous la forme d'une solution SaaS puisant les données ad hoc d'un document et activant ensuite d'autres processus professionnels. L'entreprise est dirigée par Niels Van Weereld.

Le capital supplémentaire sera injecté dans la recherche et le développement (R&D), afin de poursuivre le développement de la technologie AI sous-jacente à Metamaze et d'accélérer la stratégie 'go-to-market'. De manière générale, les projets pour 2022 seront accélérés, et l'entreprise envisage une phase de capitalisation de série A début 2023.

