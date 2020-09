La start-up wallonne Tribu News, spécialisée en 'infos familiales', franchit le cap du million d'euros d'investissement après une nouvelle phase de capitalisation.

Tribu News a été fondée en 2016 par Arnaud de Cartier et Mathieu Chrétien. L'entreprise entend offrir une solution permettant aux familles de s'échanger aisément des nouvelles. Dans ce but, elle a développé une appli conviviale pour iOS et Android, à laquelle l'utilisateur peut ajouter des membres de sa famille ou 'tribu' (d'où l'appellation choisie) en vue de s'échanger des nouvelles et des photos. La différence avec un groupe WhatsApp réside dans l'album photos physique qui est imprimé mensuellement et envoyé par exemple aux grands-parents. Le système fonctionne par le biais d'abonnements mensuels intégrant des albums photos numérique et papier.

C'est là le type même de jeune pousse qui trouve son marché surtout en période de distanciation sociale. A présent que les seniors vivent à distance de leurs enfants et petits-enfants, le nombre d'abonnements à Tribu News a énormément progressé (plus de mille pour cent par rapport à 2019). Pour soutenir cette croissance, la start-up vient d'entériner une augmentation de capital de 700.000 euros suite aux investissements de Leansquare et de quelques membres du réseau BeAngels. Cela vient s'ajouter à une phase de capitalisation précédente de 300.000 euros en juin de l'année dernière, où Tribu News récolta de l'argent chez WING et chez quelques investisseurs particuliers, dont Nicolas Debray.

Avec ce nouvel investissement, l'entreprise souhaite décupler le nombre de familles abonnées et créer quelques nouvelles fonctions destinées à faciliter la communication avec les autres membres de la... tribu.

Tribu News est à présent disponible en français, en anglais, en néerlandais et en allemand, et ses albums sont aussi livrés à l'étranger.

