43 millions d'euros pour des thermostats intelligents

Au cas où vous en douteriez encore, les thermostats connectés pour chauffer et refroidir les bâtiments sont toujours d'actualité. Et c'est logique quelque part, puisque selon la Commission européenne, 30 pour cent environ de l'énergie consommée au niveau mondial sont consacrés au chauffage et au refroidissement des bâtiments. L'entreprise allemande Tado est active sur ce marché et annonce à présent en avoir terminé avec une nouvelle phase de financement.

En tout, l'entreprise a récolté 50 millions de dollars, soit quelque 43 millions d'euros après conversion. Amazon, E.ON, Total Energy Ventures, Energy Innovation Capital et la Banque Européenne d'Investissement notamment ont injecté de l'argent dans l'entreprise qui a vu sa capitalisation totale grimper à 102 millions de dollars (89 millions d'euros). Cet argent supplémentaire sera utilisé pour étoffer ses gammes de produits et de services.

Les thermostats intelligents de Tado relient les systèmes de chauffage et d'air conditionné à internet. Pour régler de manière efficiente les températures, l'appli pour smartphone détecte quand les habitants quittent ou réintègrent leur maison ou quand des fenêtres sont ouvertes. Les données des prévisions météo et des algorithmes assurent en outre des économies supplémentaires au niveau des frais de chauffage, sans que cela n'influe sur le confort intérieur.

L'on s'attend à ce que le marché des thermostats intelligents représente d'ici la fin de 2022 une valeur de 6,8 milliards de dollars (5,9 millions d'euros). La croissance annuelle attendue sera de 54 pour cent à l'horizon 2022. Tado a été fondée en 2011 à Munich et occupe aujourd'hui quelque 180 personnes.