L'année dernière, le noeud internet belge BNIX a traité 591 péta-octets de données, ce qui représente une hausse de 31 pour cent par rapport à 2018. Voilà ce qui ressort des chiffres publiés par Belnet.

L'année passée, BNIX a vu le trafic sur sa plate-forme passer de 120 à 160 Gbits/s. Le trafic de données a suivi le rythme quotidien de l'utilisation d'internet, qui démarre tôt le matin et atteint un pic entre 20 et 22 heures.

L'augmentation du trafic sur BNIX s'explique en partie par l'arrivée du fournisseur dans le nuage Amazon Web Services (AWS) en automne 2019. "AWS génère pas mal de trafic supplémentaire depuis octobre 2019 et pousse régulièrement le trafic des données vers des pics de 340 Gbits/s", explique Dirk Haex, directeur technique de Belnet. De plus, les chiffres reflètent, selon lui, l'utilisation croissante de services et appareils numériques dans notre société.

Le noeud internet belge BNIX, qui fêtera cette année ses 25 ans, a en 2019 accueilli encore deux autres organisations sur sa plate-forme: Colruyt Group, active dans le secteur de la vente au détail et comprenant plusieurs marques, et le fournisseur télécom dans le nuage Destiny. Voilà qui porte le nombre total de participants à 58.

BNIX joue un rôle important dans l'internet belge. Ce noeud améliore la vitesse et la qualité du trafic internet entre les réseaux belges des grands fournisseurs web, de contenus et d'hébergement. A l'avenir, BNIX entend encore renforcer sa position en attirant de nouveaux venus.

L'année passée, BNIX a vu le trafic sur sa plate-forme passer de 120 à 160 Gbits/s. Le trafic de données a suivi le rythme quotidien de l'utilisation d'internet, qui démarre tôt le matin et atteint un pic entre 20 et 22 heures.L'augmentation du trafic sur BNIX s'explique en partie par l'arrivée du fournisseur dans le nuage Amazon Web Services (AWS) en automne 2019. "AWS génère pas mal de trafic supplémentaire depuis octobre 2019 et pousse régulièrement le trafic des données vers des pics de 340 Gbits/s", explique Dirk Haex, directeur technique de Belnet. De plus, les chiffres reflètent, selon lui, l'utilisation croissante de services et appareils numériques dans notre société.Le noeud internet belge BNIX, qui fêtera cette année ses 25 ans, a en 2019 accueilli encore deux autres organisations sur sa plate-forme: Colruyt Group, active dans le secteur de la vente au détail et comprenant plusieurs marques, et le fournisseur télécom dans le nuage Destiny. Voilà qui porte le nombre total de participants à 58.BNIX joue un rôle important dans l'internet belge. Ce noeud améliore la vitesse et la qualité du trafic internet entre les réseaux belges des grands fournisseurs web, de contenus et d'hébergement. A l'avenir, BNIX entend encore renforcer sa position en attirant de nouveaux venus.