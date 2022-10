La firme aéronautique SpaceX du milliardaire américain Elon Musk perd environ 20 millions de dollars par mois en fournissant son service internet par satellites à l'Ukraine, selon son directeur, Elon Musk, sur Twitter. Il continuera toutefois de payer la note des terminaux internet Starlink dans ce pays.

L'entreprise ne reçoit pas d'aide financière de la part du ministère américain de la défense pour la fourniture du service, "mais nous n'abandonnerons pas pour autant", déclare le milliardaire, dont les intérêts combinés valent actuellement 208 milliards de dollars, selon l'agence Bloomberg, ce qui fait encore et toujours de lui l'homme le plus riche au monde.

La semaine dernière, Musk avait encore invité le gouvernement américain à faire un geste dans la mesure où SpaceX ne pouvait plus supporter seule les coûts. En même temps, Musk insista aussi à cette occasion sur le fait qu'il voulait maintenir le service gratuit. Tout semble donc indiquer qu'il veut surtout faire comprendre que c'est lui qui paie la facture.

Au moyen de quelque 20.000 terminaux, l'Ukraine peut, via une connexion par satellites, continuer de communiquer, lorsque les réseaux téléphoniques mobiles et les connexions internet font défaut en raison de la guerre. Cette opération a déjà coûté 80 millions de dollars environ à SpaceX.

Les réactions de Musk viennent après que son entreprise ait perdu cet été un important subside de quasiment 900 millions de dollars pour fournir l'internet dans des zones reculées. Ce subside lui avait été attribué dans un premier temps, puis supprimé en août, après que le régulateur américain FCC ait estimé que SpaceX, qui place ses satellites Starlink en orbite autour de la Terre, ne satisfaisait pas aux exigences et que les vitesses promises étaient en train de se réduire.

