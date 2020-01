Vous disposez d'un smartphone quelque peu plus ancien? Il y a alors de fortes chances pour que WhatsApp rende l'âme le 1er février. Les appareils tournant sur un système d'exploitation antérieur à iOS 8 ou à la version 2.3.7 d'Android ne recevront en effet plus de mises à jour à partir de cette date: le début de la fin pour des millions de téléphones en quelque sorte.

La société-mère de WhatsApp, Facebook, l'avait annoncé largement à l'avance, mais pour bon nombre d'utilisateurs, la nouvelle sera probablement quand même ressentie comme une douche froide: à partir du samedi 1er février, WhatsApp ne fonctionnera plus (entièrement) sur des millions d'iPhone et d'appareils Android assez anciens.

Ce jour là, Facebook cessera le support technique des iPhone intégrant iOS 8 ou antérieur, ainsi que des appareils Android faisant encore tourner le système d'exploitation 'Gingerbread' 2.3.7 ou une version antérieure. Cela ne signifie pas nécessairement que WhatsApp ne pourra plus être utilisé. Ce qui est vrai, c'est que sur ces appareils, il ne sera plus possible de créer de nouveaux comptes ou de revérifier les profils d'utilisateur existants. En outre, WhatsApp prévient que certaines fonctions de l'appli de messagerie ne fonctionneront plus après le 1er février.

Anciens, mais néanmoins encore largement répandus

De quels smartphones s'agit-il exactement? Sur les appareils Android, la version 2.3.7 avait été suivie en février 2011 par Honeycomb 3.0. Quant au dernier iPhone à en être resté à iOS 8 (on en est aujourd'hui à la version iOS 13.3.1), c'est l'iPhone 4 de 2010. Au total, il s'agit donc d'assez anciens appareils, qui ne sont plus supportés depuis belle lurette par WhatsApp. Il n'empêche qu'il y en a encore des millions en circulation de par le monde.

Ce n'est du reste pas la première fois que WhatsApp laisse tomber le support pour une catégorie déterminée d'appareils. Les utilisateurs d'un Windows Phone ne peuvent déjà plus utiliser l'appli depuis le 1er janvier, ce qui fait que de nombreux propriétaires de ce genre d'appareil se sont vu forcer de migrer vers un iPhone ou un téléphone Android.

Entre juin 2017 et fin 2018, le rideau WhatsApp était aussi tombé sur les plates-formes Nokia Symbian S60, Nokia S40, BlackBerry OS et BlackBerry 10.

