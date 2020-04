VMware annonce avoir plus de 15.000 clients Virtual Cloud Network. Ce nombre a crû en moyenne de 50 pour cent par exercice fiscal depuis mai 2018.

Parmi les clients Virtual Cloud Network, on trouve, selon VMware, 89 entreprises du Fortune 100 et huit du Top 10 des entreprises télécoms. La solution fait partie intégrante de VMware Cloud Foundation, qui est proposée par des fournisseurs 'cloud' en vue tels AWS, Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud, IBM Cloud et Oracle Cloud.

VMware annonce en outre des innovations en matière de réseautique et de sécurité, qui permettront aux organisations de proposer l'expérience du nuage public sur site. Il s'agit plus spécifiquement des solutions VMware NSX-T 3.0 e VMware vRealize Network Insight 5.2.

