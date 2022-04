La boutique web 123inkt.nl est mise en vente pour 'un minimum de 500 millions d'euros', selon le journal néerlandais Het Financieele Dagblad (FD). Le magasin en ligne bien connu vend notamment des cartouches d'encre, toners, papier pour imprimante, articles de bureau et imprimantes d'étiquettes.

123inkt est le leader du marché néerlandais dans le domaine des cartouches pour imprimantes et est aussi accessible dans notre pays via le site frère 123inkt.be. L'entreprise d'e-commerce aux stylos jaunes caractéristiques que les clients reçoivent en cadeau lors d'une commande, est active depuis 2000 et a été fondée par Gerben Kreuning, qui est encore et toujours propriétaire de 123inkt.nl.

Selon les sources qui se sont confiées à Het Financieele Dagblad, le résultat brut d'exploitation de 123inkt.nl se situe entre 50 et 60 millions d'euros. Les derniers chiffres annuels connus (ceux de 2019) révèlent un chiffre d'affaires de 162,8 millions d'euros. Selon le journal, la boutique web n'était pas accessible pour faire connaître son point de vue.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

123inkt est le leader du marché néerlandais dans le domaine des cartouches pour imprimantes et est aussi accessible dans notre pays via le site frère 123inkt.be. L'entreprise d'e-commerce aux stylos jaunes caractéristiques que les clients reçoivent en cadeau lors d'une commande, est active depuis 2000 et a été fondée par Gerben Kreuning, qui est encore et toujours propriétaire de 123inkt.nl.Selon les sources qui se sont confiées à Het Financieele Dagblad, le résultat brut d'exploitation de 123inkt.nl se situe entre 50 et 60 millions d'euros. Les derniers chiffres annuels connus (ceux de 2019) révèlent un chiffre d'affaires de 162,8 millions d'euros. Selon le journal, la boutique web n'était pas accessible pour faire connaître son point de vue.En collaboration avec Dutch IT-Channel.