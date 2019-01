1 million d'euros de capital pour le gestionnaire de paiements Digiteal

L'entreprise a récolté 1.032.000 euros en tout. 832.000 euros proviennent d'une augmentation de capital, et les 200.000 euros restants d'un prêt subordonné. Des investisseurs existants tels EASI et LeanSquare notamment ont injecté des fonds dans l'entreprise, alors que le reste émane d'investisseurs particuliers (partiellement via un financement participatif) et de Novalia.

Avec ces moyens supplémentaires, le fondateur de Digiteal, Cédric Nève, affirme que son entreprise entend proposer "encore plus de paiements fiables complets". L'acteur 'fintech' se concentre entre autres sur la gestion de paiements tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Digiteal était jusqu'à présent l'appellation commerciale de l'entreprise. Teal IT SA en était la dénomination professionnelle. Tout cela sera désormais rationalisé en Digiteal SA. Le siège de l'entreprise se trouve à Mont-Saint-Guibert, dans les environs de Louvain-la-Neuve.