1,1 million d'euros de capital supplémentaire pour la startup fintech Virteo

Virteo, basée à Malines, vient de mener à bien une troisième phase de capitalisation. L'entreprise fintech produit du software de recouvrement de factures impayées. Sur la plate-forme, les utilisateurs peuvent gérer leurs dossiers de crédits et les confier, si nécessaire, à des encaisseurs connectés. La plate-forme existe depuis 2017 et traite aujourd'hui quelque dix mille dossiers de recouvrement de factures par mois. "Notre application est parfaitement au point, et nous allons utiliser l'injection de capital pour amplifier nos efforts à la vente", déclare le CEO Karel Vanderheyden dans un communiqué de presse: "L'année prochaine, nous nous attendons à atteindre le seuil de rentabilité. Dans les douze prochains mois, Virteo souhaite s'étendre en France, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, puis, dans une phase ultérieure, dans d'autres pays de l'UE."

C'est la troisième fois que Virteo recueille de l'argent frais. Cette fois, son capital a été augmenté d'1,1 million d'euros en provenance des investisseurs Theodorus, Sherpa Invest 2 et de l'Ark Angels Activator Fund.