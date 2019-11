C'est le 21 novembre que Data News annoncera qui sera le CIO of the Year. Si vous souhaitez être des nôtres lors de cet événement CIO exclusif, saisissez la dernière opportunité qui s'offre encore à vous pour vous enregistrer.

Voulez-vous cette année assister en personne à la remise du titre prestigieux de CIO of the Year? Et qui décrochera la récompense tant convoitée de l'ICT/Digital Project of the Year? Dans ce cas, ne manquez pas cette ultime possibilité d'être présent le 21 novembre à l'Event Lounge de Bruxelles. Vous pouvez vous enregistrer via www.datanewscio.be. Tout comme l'année dernière, l'accès est entièrement gratuit pour les CIO, CTO, CDO et autres dirigeants ICT. La soirée promet en tout cas d'être particulièrement enjouée.

Data News organise cet événement pour la douzième fois déjà. Data News entend ainsi mettre en exergue un CIO qui fait grand cas de la transformation numérique de l'organisation dans laquelle il ou elle est actif/active, sans pour autant perdre de vue l'IT opérationnelle. Le ou la lauréat(e) est choisi(e) sur base d'une part des voix des lecteurs de Data News, et d'autre part de celle du jury professionnel. Pour ce qui est des ICT/Digital Projects of the Year, c'est le caractère novateur de la solution, son impact et sa plus-value tangible qui sont les critères prépondérants.

Vous trouverez tous les renseignements, ainsi que le programme complet sur www.datanewscio.be, où vous pouvez aussi vous enregistrer gratuitement. Au plaisir de vous recontrer le 21 novembre!