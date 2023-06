Feu vert environnemental à la première mine de lithium au Portugal

L’Agence portugaise pour la protection de l’environnement (APA) a autorisé mercredi, sous conditions, l’ouverture de la première mine de lithium du pays, qui possède les premières réserves en Europe de ce métal crucial pour la fabrication de batteries et la transition énergétique.

Le projet de la société britannique Savannah Resources visant à extraire du lithium près de Boticas, dans une région rurale du nord-est du Portugal, a obtenu “une déclaration d’impact environnemental favorable, assortie de plusieurs conditions”, a indiqué l’APA dans un communiqué. Le projet de la mine de Barroso “a été considérablement modifié par rapport à la proposition initiale, afin de sauvegarder ses aspects environnementaux (concernant la protection des cours d’eau et de la biodiversité ou la gestion des déchets, entre autres)”, a précisé l’agence.

De son côté, Savannah s’est félicité de cette décision en soulignant dans un communiqué qu’il s’agit de la “première fois” que l’APA délivre une déclaration d’impact environnemental favorable pour une mine de lithium au Portugal. Une “étape importante” a été franchie pour ce qui pourrait devenir la plus grande mine de lithium d’Europe occidentale. “Cette décision importante permet maintenant de passer à l’étape suivante dans la procédure d’obtention d’une licence environnementale”, a ajouté la société.

En plus du projet de Savannah à Boticas et celui de l’entreprise portugaise Lusorecursos dans la commune voisine de Montalegre, moins avancé, le gouvernement portugais a lancé il y a un an un appel d’offres international pour la prospection de lithium dans six régions du pays.

Le Portugal est déjà le principal producteur européen de lithium mais, pour l’instant, sa production sert entièrement à la céramique et à la verrerie. Avec le cobalt ou le nickel, le lithium fait partie de ces métaux essentiels à la fabrication des batteries électriques qui vont remplacer les moteurs thermiques automobiles contribuant au réchauffement climatique.