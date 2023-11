Amazon évoque surtout les efforts consentis par ses clients en matière de durabilité

Amazon Web Services, le plus grand fournisseur de services cloud au monde, montre-t-il à d’autres entreprises comment devenir plus durables? Ce n’est pas une blague: le géant technologique Amazon tente lui-même de donner le bon exemple avec un plan ambitieux visant à rendre ses propres infrastructures neutres en carbone d’ici 2040. Et grâce aux services d’IA d’AWS, d’autres entreprises accomplissent également quelques pas dans la même direction avec une multitude de petites innovations.

‘Le cloud est une force écologique’, suggérait il y a peu le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tous les centres de données du monde entier ont conjointement une empreinte carbone plus importante que celle de l’industrie aérienne. Un centre de données moyen consomme l’équivalent en électricité de 50.000 ménages. Au total, ces centres consomment 200 térawattheures (TWh) d’énergie, soit plus que certains Etats-nations.

De ce point de vue, il semble étrange qu’Amazon Web Services, le plus grand fournisseur de services cloud, explique à d’autres comment procéder. Mais lors de sa conférence re:Invent cette semaine à Las Vegas, AWS a déjà recueilli l’attention de ses milliers d’entreprises clientes, qui ont désormais reçu le message suivant: encore plus de technologie cloud. C’est là la solution.

Les serveurs d’abord

Pour elle-même, Amazon Web Services a déjà défini un vaste plan visant à rendre ses propres infrastructures neutres en carbone d’ici 2040. L’entreprise est déjà le plus grand acheteur professionnel d’énergie renouvelable et construit des parcs solaires partout dans le monde pour alimenter ses centres de serveurs en énergie verte.

L’entreprise veut en outre être aussi économe en eau que possible d’ici 2030: les grandes quantités d’eau dont AWS a besoin pour refroidir ses serveurs doivent être réduites en rendant les systèmes de refroidissement ‘plus intelligents’, et l’eau utilisée sera mise à la disposition des fermes à proximité des parcs de serveurs, afin d’irriguer leurs champs. Troisièmement, une certaine compensation est aussi prévue: il est en effet question de compenser une partie de l’eau consommée pour refroidir les infrastructures par des projets menés en collaboration avec des ONG dans les pays en développement, où l’accès à l’eau potable est trop limité ou trop difficile.

Facilitateur

Mais le cœur de la stratégie de développement durable d’AWS consiste à jouer les enablers (facilitateurs), comme l’entreprise aime le répéter dans son jargon professionnel, aux clients qui consentent des efforts appréciables dans ce domaine grâce à l’infrastructure cloud d’AWS et aux services de données et d’IA qui en découlent. Tel est le cas d’ FlexZero, une start-up de Chicago capable de créer des rapports de développement durable très ciblés et détaillés grâce à la technologie IA d’Amazon Web Services. Des décisions intelligentes peuvent être ainsi prises beaucoup plus rapidement dans ce domaine. ‘Nous collaborons par exemple avec un centre sportif qui, grâce à notre système, a une idée de la quantité d’énergie utilisée quasiment par visiteur’, a déclaré le fondateur David Johnsen. ‘Lorsqu’un visiteur quitte un instant sa place en tribune pour se procurer une barre Skittles, nous en connaissons en principe le facteur d’émission.’

Autre exemple abordé par AWS: la technologie sud-coréenne Encored Technology, qui utilise une application d’IA sur les services cloud d’AWS pour aider, entre autres, ses clients à passer à l’énergie renouvelable: cette transition exerce une pression énorme sur le réseau énergétique auquel l’entreprise en question est connectée, ce qui, sans ce type d’optimisation pilotée par l’IA, n’entraînerait que des pics supplémentaires temporaires d’énergie polluante.

‘Nous concentrons à présent nos efforts sur une numérisation durable, mais une piste encore plus importante est entre-temps venue s’ajouter’, comme l’a résumé Tracy Baldwin, Global Sustainability Lead chez Amazon Web Services. ‘Une intersection est apparue entre la numérisation et la durabilité, que nous explorons grâce à la percée de l’IA générative.’