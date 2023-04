L’anversoise BlackBear lance un AI Development Studio

Cinq ans après Purple Panda, les entrepreneurs anversois Rik Van Kerckhoven et Nick Haverals lancent une nouvelle co-entreprise appelée BlackBear. Il s’agit d’un AI Development Studio pour le développement de produits innovants. InstaNovel, TwitterGPT et getChunky en sont entre-temps déjà quelques exemples.

Avec leur nouvel AI Development Studio, les créateurs veulent fabriquer à la fois leurs propres produits et ceux de leurs clients. ‘Car la demande est énorme’, apprend-on. ‘BlackBear combinera deux aspects: agence/consultance et rampe de lancement. Le premier volet accompagnera les entreprises dans la mise en œuvre de l’AI pour booster leur productivité et résoudre les problèmes. Le second volet sera chargé de développer des entreprises basées sur une AI propre.’

‘Avec l’AI, c’est différent’

Avec Purple Panda, qui avait vu le jour en 2018, Haverals et Van Kerckhoven s’étaient initialement focalisés sur la création de sites web. Mais très vite, le ‘performance marketing’ et la stratégie numérique vinrent s’y ajouter. ‘Et c’est alors qu’éclata la bombe AI’, expliquent les entrepreneurs. ‘Au fil des ans, nous avons vu passer de nombreuses tendances: de la cryptographie à la réalité augmentée en passant par la voix, mais nous n’avons pourtant jamais eu le sentiment qu’il s’agissait du prochain grand coup. Avec l’AI, c’est différent car cela va changer le monde’, affime Rik Van Kerckhoven.

Les entrepreneurs se sont directement mis à expérimenter pleinement la nouvelle technologie, et cela se traduisit bien vite par différents outils tels InstaNovel, TwitterGPT et getChunky. Alors qu’InstaNovel transforme une phrase en un livret complet comportant des chapitres et des illustrations, l’extension TwitterGPT Chrome génère une variété de réponses possibles à un tweet. Quant à l’outil de libre-service getChunky, il crée rapidement un chatbot pour sites web.