Un vaisseau spatial endommagé sans équipage revient de l’ISS vers la Terre

Un vaisseau spatial qui avait subi des dégâts l’année dernière suite à l’impact de certains débris, revient cette semaine sur Terre au départ de la station spatiale internationale ISS. Il n’y a aucun membre d’équipage à bord. Les astronautes qui auraient dû revenir avec le vaisseau resteront six mois de plus dans l’ISS et regagneront la Terre à bord d’un engin de remplacement.

Le vaisseau, le Soyouz MS-22, a été désamarré de l’ISS hier mardi à 11H57’ (heure belge). A cause de la gravité, il devra lentement mais sûrement quitter son orbite terrestre. Deux heures environ après le désamarrage, l’engin, suspendu à des parachutes, devrait atterrir dans les plaines herbeuses apparemment infinies du Kazakhstan.

Fuite de liquide de refroidissement

Le Soyouz avait été lancé en septembre en direction de l’ISS, avec à son bord deux Russes et un Américain. Mi-décembre, la capsule connut subitement une fuite de liquide de refroidissement d’un radiateur. Après inspection, il s’avéra qu’il y avait une fissure de moins d’un millimètre de grandeur. La fuite était probablement due à ce qu’on appelle un micro-météoroïde, un minuscule débris spatial.

En cas de besoin, le Soyouz endommagé aurait pu être utilisé pour ramener des gens sur Terre. Mais cela se serait alors passé dans une atmosphère nettement plus chaude et humide que d’habitude, donc particulièrement désagréable. Cela n’a pas été nécessaire, puisqu’il existe une alternative. Un autre vaisseau, le Soyouz MS-23, s’est en effet amarré à l’ISS le mois dernier.