Un rachat propulse Pauwels Consulting dans l’espace

Pauwels Consulting prend une participation majoritaire dans ATG Europe, spécialisée dans la conquête spatiale.

Pauwels se focalise nettement sur l’IT, les sciences de la vie et l’ingénierie et a réalisé plusieurs rachats dans ces domaines ces dernières années. Avec ATG, l’entreprise franchit une nouvelle étape vers des sphères encore supérieures.

En plus d’une extension pour l’entreprise, le rachat constitue également une première exploration dans les domaines de l’aéronautique et de la Big Science (méga-science). Dans le même temps, il offre une diversification, ce qui pourrait se traduire par plus de stabilité en cette période économique difficile.

ATG Europe existe depuis 1969 en tant que société d’ingénierie pour les secteurs de l’énergie nucléaire et de l’aéronautique. L’entreprise compte 450 collaborateurs et dispose de divers droits de propriété intellectuelle dans ses domaines. En plus de l’ingénierie et de la consultance, elle se concentre entre autres sur des visualisations 3D, des expériences AR/VR, des services technologiques et le support de gestion reconnu.

‘Grâce à la collaboration avec ATG Europe, nous pénétrons sur un marché innovant, caractérisé par un énorme potentiel de synergies intersectorielles. En nous aventurant dans l’espace et la Big Science, nous élargissons nos possibilités et renforçons notre engagement à être à la pointe des avancées technologiques’, déclare Bert Pauwels, CEO de Pauwels Consulting.